Boluspor Eskişehir’de galibiyet arıyor

Haber:Volan Yılmaz

TFF 1.Lig’in 17.haftasında Eskişehirspor Yeni Stadyumunda konuk olacağı müsabakasını kazanarak ilk devreyi düşme hattının üstünde bitirmeyi hedefliyor.

Boluspor ve Eskişehirspor’un geçen sezon oynadığı mücadelelerde Eskişehir’de oynanan mücadeleyi Gökhan Sazdağı’nın hat trick yaptığı maçı Boluspor 3-0 kazandı. Bolu’da oynanan karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona ererken golümüz yine Gökhan Sazdağı’ndan geldi.

Eskişehirspor-Boluspor Maçı Hangi Kanalda

TFF 1. Lig’de 17. Hafta mücadelesinin naklen yayın programı belli oldu. Buna göre Eskişehirspor-Boluspor maçı 4 Ocak Pazartesi saat 16.00’da TRT Spor ve Bein Max 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Maçın Hakemi Aksoy

TFF 1. Lig’de 17. Haftasına ekibimizin deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Eskişehirspor-Boluspor maçında Abdullah Buğra Aksoy düdük çalacak. Aksoy’un yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Selahattin Altay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Enver Aydın oldu.