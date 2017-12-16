Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig 16. Hafta karşılaşmasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu’nda Eskişehirspor’u konuk etti. Kırmızı beyazlılar karşılaşmadan Poepon’un 2 ve Yusuf Emre Gültekin’in golleri ile 3 – 0 galip ayrıldı.

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Alim***, Poepon*****, İrfan*** (Santos Dk. 82), Akubueze*** (Özgür İleri*** Dk. 90), İshak Çakmak****, Furkan***, Yusuf Emre****, Umut Meraş****, Mustafa Durak*** (Melih Okutan*** Dk. 73)

Eskişehirspor: Kayacan, Hasan Hüseyin, Aykut, Dorukhan (Andaç Dk. 84), Uğur (Semih Şentürk Dk.70), Erkan Zengin, Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet, Mezenga

Sarı Kartlar: Mezenga (Eskişehirspor Dk. 9), Aykut Akgün (Eskişehirspor Dk. 52), Uğur İnceman (Eskişehirspor Dk. 64), İshak Çakmak (Boluspor Dk. 64), Umut Meraş (Boluspor Dk. 80), Hasan (Eskişehirspor Dk. 82), Ofoedu (Eskişehirspor Dk. 90+2)

Kırmızı Kartlar: -

Goller: Poepon (Boluspor Dk. 59, Dk. 78), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk. 90+1)

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşmaya Eskişehirspor başladı.

3’üncü dakikada Boluspor’un atağında İrfan Başaran’ın ayak içi vuruşunu kaleci çıkarmayı başardı.

8’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında Akubueze’nin ortasında Poepon’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

9’uncu dakikada Eskişehirspor’da Mezenga, rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

21’inci dakikada Boluspor’da Mustafa Durak’ın ceza sahası alanının dışından şutunu kaleci kornere çeldi.

45’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında Mustafa Durak’ın açtığı ortada, Akubueze’nin kafa vuruşunu kaleci tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

47’nci dakikada Boluspor’un paslaşarak kullandığı korner vuruşunda İrfan’ın şutunu kaleci Kayacan çizgiden çıkardı.

52’nci dakikada Eskişehirspor’da Aykut Akgün sarı kart gördü.

59’uncu dakikada Boluspor’un atağında Yusuf Emre ara pası ile topu Poepon ile buluşturdu. Poepon sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

64’üncü dakikada Eskişehirspor’da Uğur, Boluspor’da ise İshak Çakmak sarı kart gördü.

67’inci dakikada Boluspor’un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Mustafa’nın şutu az farkla dışarı çıktı.

70’inci dakikada Eskişehirspor’da Uğur kenara gelirken, Semih Şentürk oyuna dahil oldu.

73’üncü dakikada Boluspor’da Melih oyuna dahil olurken, Mustafa kenara geldi.

78’inci dakikada Boluspor’un atağında Akubueze’nin sert ortasında, rahat pozisyonda Poepon takımının ve kendisinin ikinci golünü atmayı başardı.

80’inci dakikada Boluspor’da Umut Meraş sarı kart gördü.

82’nci dakikada Eskişehirspor’da Hasan Ayaroğlu sarı kart gördü.

82’nci dakikada Boluspor’da İrfan kenara gelirken, Santos oyuna dahil oldu.

84’üncü dakikada Eskişehirspor’da Dorukhan oyundan alırken, Andaç karşılaşmaya dahil oldu.

87’nci dakikada Boluspor’un atağında Poepon ile paslaşan Santos’un aşırtma vuruşu az farkla dışarı çıktı.

90’ıncı dakikada Boluspor’da Akubeze kenara gelirken, Özgür oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonunda 4 dakika ilave edildi.

90+1’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında Santos’un topuk pasına gelişine vuran Yusuf Emre Gültekin skoru 3 – 0 yaptı.

90+2’nci dakikada Eskişehirspor’da Ofoedu sarı kart gördü.

Karşılaşma Boluspor’un 3 – 0’lık üstünlüğü ile bitti.