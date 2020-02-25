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Boluspor Evde Yok

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İstanbulspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Boluspor, evinde son 7 maçını da kazanamadı.

Boluspor Evde Yok

Haber: Volkan Yılmaz

Perşembe günü Balıkesirspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlılar Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor, Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Osmanlıspor, BB Erzurumspor ve son olarak ta Ümraniyespor maçlarından galibiyet çıkaramadı. Bursaspor, Menemenspor, Eskişehirspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor'la berabere kalan Boluspor, diğer iki rakibine yenilerek ligde kalma yarışında geride kaldı. Son 14 maçında da kazanamayan kırmızı-beyazlılar Teknik Direktör Osman Özköylü ile beklediği çıkışı yapamadı. Üst üste yaşanan kayıplar sonucu kırmızı-beyazlı takım ligde kalma yolunda dezavantajlı duruma düştü. Boluspor kalan 11 maçın 5’ini Bolu’da, 6’sının ise deplasmanda oynayacak. Perşembe günü Balıkesirspor’u konuk edecek olan Boluspor sezonun ilk yarısında Balıkesir’de oynanan maçı 3-2 kaybetmişti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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