Boluspor evinde 20 puan kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1.Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Boluspor’un, iç saha performansı beklentinin çok uzağında kaldı. Bu sezon evinde 9 maça çıkan kırmızı beyazlı takımımız, sadece 2 maçı kazanırken, 6 maçtan puan çıkartamadı. Bir kezse sahadan beraberlikle ayrılan Boluspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 20 puan kaybederken, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 kez ise kalesini gole kapatamadı. Kırmızı beyazlılar, Keçiörengücü, Altınordu, Tuzlaspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve son olarak da Adana Demisrspor’a mağlup olurken, sadece Ankaraspor ve Altay’ı yenmeyi başardı. Sahasında tek beraberliği ise Menemenspor’la 0-0‘lık sonuçla aldı.