Boluspor evinde kayıp

Spor Toto 1. Ligde bir türlü düşme hattından çıkamayan kırmızı beyazlı ekibimizin, iç saha performansı bunda etkili rol oynadı.

Boluspor evinde kayıp

Haber: Onur Akçelik

Pazar günü oynadığı ve 2-1 yenildiği Adanaspor maçı ile birlikte bu sezon evinde 31 puan kaybetmiş oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında sahasında 9. mağlubiyetini alan Boluspor’un iç sahadaki performansı tartışmalara neden oldu. Taraftarının da eksikliğini hisseden kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Bolu’da oynadığı maçlarda beklentilerin çok uzağında kaldı. Kırmızı-beyazlılar, Bolu Atatürk Stadyumu’nda çıktığı 14 maçın sadece 3’ünü kazanırken, 9 maçta sahasında mağlup oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplamda 31 puan kaybeden Boluspor, attığı 9 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü. Bolu ekibi, bu sezon sahasında Keçiörengücü, Adana Demirspor, Giresunspor, Altınordu, Tuzlaspor, Bandırmaspor, İstanbulspor, Akhisarspor ve Adanaspor’a yenildi.

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