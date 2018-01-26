Haber: Semih Baykal

TFF 1.Ligin 19. haftasında Boluspor ile AÜmraniyespor takımları 28Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Boluspor 27 puanla 5.sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 35 puanla 1.sırada İki takım arasında 1’i Ziraat Kupası olmak üzere toplam 4 maç oynandı. Bu maçların 2’sini Boluspor, 1 maçı ise Adanaspor takımı kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 11 gol kaydedildi. Bu gollerin 7’sini Boluspor atarken, 4 golü ise Ümraniyespor kaydetti. Boluspor ile Ümraniyespor ilk kez 2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda karşı karşıya geldiler. Bolu Atatürk Stadında oynanan mücadeleyi Boluspor 4-1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Edward Ofere (2), Emre Kılınç ve Alican Karadağ kaydetti. Ümraniyespor’un tek golünü ise 28.dakikada Mücahit Albayrak kaydetti. Bu skor aynı zamanda Boluspor’un rakibini yendiği en farklı skor. Boluspor, Ümraniyespor’a karşı tek mağlubiyetini bu sezonun ilk yarısının 2.haftasında aldı. İstanbul Atatürk olimpiyat stadında oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazandı. Ümraniyespor’a galibiyeti getiren golü 19.dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.Boluspor, sahasında Ümraniyespor’u 1’i Kupa maçı olmak üzere 2 kere konuk etti. Bu maçların ikisini de Boluspor kazandı. Bolunun sahasında oynanan mücadelelerde 6 gol kaydedildi. Bu gollerin 5’ini Boluspor kaydederken, deplasmandaÜmraiyespor sadece 1 gol kaydedebildi.

Boluspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçlar ve skorları şu şekilde;

2015 – 2016 sezonu

02 Aralık 2015:Boluspor – Ümraniyespor: 4 – 1

2016 – 2017 sezonu

19 Eylül 2016: Ümraniyespor – Boluspor: 2 – 2

19 şubat 2017: Boluspor – Ümraniyespor: 1 – 0

2017 – 2 018 sezonu

21 Ağustos 2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0