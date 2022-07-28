Boluspor, Eyüpspor ile karşılaşacak



Haber: Uğur Balaban

3. etap kamp çalışmalarına Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerinde başlayan kırımızı beyazlı ekibimiz 4. hazırlık maçında Bugün Eyüpspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 17.00’da karşılaşacak. Yeni transferlerinde forma giyeceği karşılaşmayı Bolusporlu taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Boluspor daha önce oynadığı hazırlık müsabakalarında Bolu oynadığı maçlarda Bandırmaspor’u 2-0 ve Tuzlaspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. İstanbul’da oynadığı hazırlık maçında ise Süper Lig ekibi Kasımpaşaspor’a 1-0 mağlup oldu. Yeni transferlerin takıma uyumu ve genç oyuncuları görmek adına hazırlık maçlarına devam eden kırmızı beyazlı ekibimizde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sezonun başlamasına az bir süre kala kadrosunu şekillendirmeye çalışacak.