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23 Ocak 2018 Salı
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    • Boluspor farkı eritiyor

    TFF 1. Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında oynanan mücadelelerin ardındanÜmraniyespor liderliğe yükselirken, Boluspor 5.sıraya adını yazdırdı.

    23 Ocak 2018 Salı 10:41
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    Boluspor farkı eritiyor

    Haber: Esra Öztürk

    TFF 1. Ligin 18.haftasında oynanan maçların sonucunda haftaya 2.sırada giren Ümraniyespor, Gaziantepspor’u 7-0 yenerek averaj ile liderliğe yükseldi. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada yer alıyor. Boluspor, 18.hafta öncesi ligde 24 puanla 6.sırada yer alıyordu. Boluspor ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’la karşılaştı. Kırmızı beyazlılar AndreSantos ve Melih Okutan’ın golleri ile 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Galibiyetin ardından puanını 27’ye çıkaran Boluspor haftayı artı 6 averaj ile 5.sırada tamamladı. Boluspor, Giresunspor galibiyeti ile rakibi arasındaki puan farkını 3'e, ilk iki ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.  Mağlubiyetin ardından Giresun ekibi, kırmızı beyazlıların 3 puan önünde yer alarak 30 puanla 4.sırada kaldı.

    GOL OLMAYINCA LİDERLİKTE GİTTİ

    MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısını 34 puanla lider olarak tamamlamıştı. Haftaya lider giren Ankaragücü, 18.haftada BB Erzurumspor’a konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan mücadele golsüz berabere bitti. Bu beraberliğin ardından MKE Ankaragücü, liderlikten oldu. Bu sonuçla puanını 35 yapan başkent ekibi, 14. haftada ele geçirdiği liderliği, Gaziantepspor'u 7-0 mağlup eden Ümraniyespor'a gol averajıyla kaptırdı.

    HAFTADAN KSIACA NOTLAR

    Ligin 18.haftasında oynanan mücadelenin 4’ünü ev sahibi takımlar kazanırken, 4 mücadeleyi ise deplasman takımları kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.  BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü mücadelesi ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu haftanın en farklı galibiyetini Ümraniyespor elde etti. Evinde Gaziantepspor’u 7-0 yenen Ümraniyespor hem haftanın en farklı skorunu hem de en çok gol atan takım oldu. İkinci yerinin ilk haftasında 7 takım ise gol atma başarısını gösteremedi. Adana Demirspor, Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor, GrandmedıcalManisaspor ve Samsunsportakımlarıhafta gol atamayan takımlar oldu. Bu mücadelelerde toplam 27 gol kaydedildi. Bu gollerin 16’sını ev sahibi takım kaydederken, 10 golü isedeplasman takımları kaydetti.  TFF 1. Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

    20 Ocak Cuamrtesi

    13.00: Adana Demirspor- BalıkesirsporBaltok: 0-2

    15.30: Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-2

    21 Ocak Pazar

    13.00: Ümraniyespor-Gaziantepspor: 7-0

    13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-0

    15.30: GrandmedicalManisaspor- Çaykur Rizespor: 0-3

    15.30: Akın Çorap Giresunspor-Boluspor: 0-2

    18.00: Altınordu-Elazığspor: 2-1

    22 Ocak Pazartesi

    18.00: Denizlispor-Adanaspor: 3-1

    18.00: Gazişehir Gaziantep-Samsunspor: 3-0

     

     

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