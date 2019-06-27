Boluspor Fenerbahçe İle Karşılaşacak

Haber: Birol Ertunç
Fenerbahçe yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına 9 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayacak. Fenerbahçe temsilcimiz Boluspor ile de karşılaşacak. Boluspor rakibiyle oynadığı son hazırlık maçını 6-2 kazanarak tarihi bir galibiyet almıştı. 2 arasındaki maç 13 Temmuz’da oynanacak. Maçın adresi Topuk Yaylası olacak. Fenerbahçe’nin hazırlık maçları programı şu şekilde:
13 Temmuz – Boluspor
20 Temmuz – Ümraniyespor
23 Temmuz – Udinese
25 Temmuz – Hertha Berlin
30 Temmuz – Bayern Münih
31 Temmuz – Real Madrid / Tottenham
7 Ağustos – Cagliari
Boluspor maçı Topuk Yaylası’nda, Ümraniyespor maçı Samandıra’da, Udinese ve Hertha Berlin maçları Avusturya’da, Bayern ve Real/Tottenham maçları Almanya’da oynanacak.