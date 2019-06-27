Boluspor Fenerbahçe İle Karşılaşacak

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Fenerbahçe’nin bir rakibi de Boluspor.

Boluspor Fenerbahçe İle Karşılaşacak

Haber: Birol Ertunç

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına 9 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda başlayacak.  Fenerbahçe temsilcimiz Boluspor ile de karşılaşacak. Boluspor  rakibiyle oynadığı son hazırlık maçını 6-2 kazanarak tarihi bir galibiyet almıştı. 2 arasındaki maç 13 Temmuz’da oynanacak. Maçın adresi Topuk Yaylası olacak. Fenerbahçe’nin hazırlık maçları programı şu şekilde:

13 Temmuz – Boluspor

20 Temmuz – Ümraniyespor

23 Temmuz – Udinese

25 Temmuz – Hertha Berlin

30 Temmuz – Bayern Münih

31 Temmuz – Real Madrid / Tottenham

7 Ağustos – Cagliari

Boluspor maçı Topuk Yaylası’nda, Ümraniyespor maçı Samandıra’da, Udinese ve Hertha Berlin maçları Avusturya’da, Bayern ve Real/Tottenham maçları Almanya’da oynanacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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