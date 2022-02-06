Boluspor, Fenerbahçeli Bartu ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden ekibimiz Boluspor daha önce anlaşmaya vardığı, Fenerbahçe’de forma giyen genç file bekçisi Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.