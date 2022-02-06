Boluspor, Fenerbahçeli Bartu ile sözleşme imzaladı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Bartu Kulbilge Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu. Bartu aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden bir dönem Boluspor forması giyen Serdar Kulbilge'nin oğlu.
Boluspor'dan açıklama
Boluspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Bartu Kulbilge kimdir?
Bartu Kulbilge, 21 Haziran 2003 tarihinde Bursa'da doğru. 18 yaşındaki kaleci 1.91 boyunda. Sağ ayağını kullanan genç kaleci, 2018 yılında Çengelköy alt yapısından geldiği Fenerbahçe'de U-16, U-17, U-19 yaş gruplarında forma giydikten sonra 2021 yılında A takıma yükseldi.
A takımda henüz forma şansı bulamayan genç kaleci, yan toplardaki başarısıyla ve soğukkanlı kaleciliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.