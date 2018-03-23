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23 Mart 2018 Cuma
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    • Boluspor Fener’e acımadı 6-2

    Boluspor liglere verilen mili arada evinde Spor Toto Süper lig ekiplerinden Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar güçlü rakibini 6-2’lik farklı skorla mağlup etti.

    23 Mart 2018 Cuma 19:01
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    Boluspor Fener’e acımadı 6-2
    Haber: Semih Baykal

    Liglere verilen bir haftalık milli arayı fırsat bilen Boluspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Lige oranla Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maça yedek ağırlıklı kadroyla çıktı. Karafırtınalar, Fenerbahçe’den transfer edilen Ahmethan Köse’yi de ilk kez 11’de sahaya sürdü. Ertuğrul’da eski takımına karşı ilk 11’de forma şansı buldu. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’da büyük bir sürprize imza atarak kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a 3 buçuk  ay sonra ilk 11’de forma şansı verdi. Öte yandan Kocaman, bu maçta genç oyuncularına da ilk 11’de şans verdi.

    ASAN’DAN MUHTEŞEM GOL

    Maçın başından bu yana Fenerbahçe kalesinde etkili olan Boluspor, 14’ncü dakikada Burak Asan’ın orta sahada rakibinden kaptığı topu, kaleci Volkan’ında önde olduğu görerek yaklaşık 40 metreden muhteşem bir şutla ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

    AATIF BERABERLİĞİ SAĞLADI

    Golden sonra kısa sürede kendini toparlayan Fenerbahçe 26’ncı dakikada Boluspor kalesine paslarla geldiği sırada Aatıf CHAHECHOUHE’nin ceza sahası içersinden topa vurduğu düzgün vuruşla 1-1 beraberliği yakaladı.

    SANTOS’TAN KLASINA YAKIŞAN GOL

    Yediği golün şokunu üstünden atan Boluspor tekrar Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya başladı. Kırmızı Beyazlılar, 31’nci dakikada Guido Koçer’in ceza sahası dışından gönderdiği pasıyla buluşan Andre Santos’un ceza sahası dışından vurduğu muhteşem şutla skoru 2-1 yaptı.

    MAÇTA İLK SARI KART ALİM’E

    Boluspor’da 36’ncı dakikada Alim Öztürk rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    SEFA FARKI 2’YE ÇIKARDI

    Boluspor 44’ncü dakikada ceza sahasında Onur Topal’ın Burak Asan’ı düşürmesiyle penaltı kazandı. 45’ni dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Sefa Yılmaz, kaleci Volkan Demirel ile meşin yuvarlığı farklı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı 3-1. İlk yarıda güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında muhteşem bir oyun sergileyen Boluspor soyunma odasına 3-1 önde gitti.

    ÜSKÜP ARACINA KAVUŞTU

    Boluspor 28 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği Milli piyango çekilişinde otomobil kazanan Serkan Üsküp maçın devre arasında Kulüp başkanı Necip Çarıkçı’dan aracı teslim aldı.

    İKİNCİ YARIDA İKİ TAKIMDA KADROYU DEĞİŞTİRDİ

    İkinci yarının başında Boluspor’da Göksu, Alim, Pedro, Santos, Ahmethan Köse saha kenarına gelirken yerlerine Yusuf Emre Gültekin, Furkan Şeker, Renato Arapi, Mamadou Diarra, İrfan Başaran girdi. Fenerbahçe’de ise, Mehmet, Serhat, Aatıf Chahechouhe, Soldado oyundan çıkarken yerlerine Valbuena, Erdem Aydın, Gıulıona, Fernandao girdi.

    GUİDO AĞLARI SARSTI

    İkinici yarıya da etkili başlayan Boluspor 51’nci dakikada Guido Koçer’in ceza sahası içersinden vurduğu şutla 4-1 öne geçti.

    ASAN OYUNDAN ÇIKTI

    Boluspor’da 59’ncu dakikada Burak Asan saha kenarına gelirken yerine Özgür İleri girdi. 63’ncü dakika da Fenerbahçe’de Antreas Kılıt oyundan çıkarken yerine Yiğithan Güveli girdi. 64’ncü dakikada Boluspor’da Guido Koçer oyundan alınırken yerine Cengiz Umut Meraş girdi. Oyuna ikinci yarıda giren Erdem Aydın, 73’ncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Enes Topal girdi. Boluspor’da 78’nci dakikada Akabueze oyundan çıkarken yerine Mutlu Güler girdi.

    FERNANDAO FARKI 2’YE İNDİRDİ

    Maçın boyunca etkisiz bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe 80’nci dakikada Fernandao’nun orta sahadan taşıdığı topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 4-2 yaptı.

    MUTLU GÜLER’DEN GÜZEL GOL

    Boluspor’da oyuna ikinci yarıda oyuna giren Mutlu Güler 83’ncü dakikada ceza sahası içerisinde Kaleci Volkanı çalımlayarak topu ağlara gönderdi 5-2.

    Yusuf Emre farkı 4’e çıkardı

    Boluspor Fenerbahçe kalesine gol olup yağmaya devam ediyor. 86’ncı dakika ceza sahası içersine giren Yusuf Emre Gültekin güzel vuruşla topu ağlara gönderdi 6-2.

    Boluspor karşılaşmayı 6-2 galip tamamladı.

    Stat: Atatürk

    Hakemler: Özgüç Türkalp (Hakem), Ergin Erdem (1. Yardımcı hakem), Önder Yılmaz (2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan (Dördüncü Hakem)

    İlk 11’ler

    Boluspor: Ertuğrul Taşkıran**, Göksu Alhas***, Alim Öztürk**, Pedro Franco**, Caner Cavlun***, Burak Asan***, Akabueze***, Andre Dos Santos***, Ahmethan Köse***, Guido Koçer***, Sefa Yılmaz***

    Fenerbahçe: Volkan Demirel*, Onur Topal***, Ozan Tufan*, Mehmet Ekici*, Şener Özbayraklı***, Batuhan Yılmaz***, Antreas Kılıt***, Muhammed Samed Karakoç***, Serhat Kot***, Aatıf Chahechouhe***, Roberto Soldado**

    Sarı Kartlar: Alim Öztürk (Boluspor Dk 36)


     

     

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