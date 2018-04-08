Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantepspor’u yenerek, play off’a kalma yolunda büyük bir adım atan Boluspor, 30’ncu hafta maçında evinde Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Her maç olduğu gibi bu karşılamada Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar farklı bir 11 ile saha çıktı. Kırmızı Beyazlılarda Melih Okutan ve Mustafa Durak tekrar ilk 11’deki yerine dönerken,Guıdo Koçer, Andre Santos ve Akabueze yedek kulübesinde maça başladı. Poepon’da bir hafta aradan sonra kadroya girse de ilk 11’de kendisine yer bulamadı.

ELAZIĞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Karşılaşmaya Boluspor’un vuruşu ile başladı. Tetiş Yapı Elazığspor 13’ncü dakikada gole çok yaklaştı. Boluspor’da Renato Arapi’nin geri pas vermek isterken yaptığı hata da topu kapan Lamine Diarra bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Gökhan’ı da geçen Diarra topu ağlara göndermek istediği sıra Renato Arapi hatasını telafi ederek golü önledi. Pozisyonun devamında tekrar top buluşan Diarra’nın şutunu bu sefer kaleci Gökhan müthiş çıkardı.

MAÇTAKİ İLK SARI KART OKUTAN’A

Boluspor’da Melih Okutan maçın 16’ncı dakikasında orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Dakikalar 27’i gösterdiğinde İshak Çakmak’ta rakibi Adem Alkaşi’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SEFA’DAN MÜTHİŞ RÖVEŞATA

Boluspor’da İrfan Başaran’ın 34’ncü dakikada ceza sahası içerisine gönderdiği topa müthiş bir röveşata ile vurdu. Ama top az farkla kalenin üstünden auta gitti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Maçın ilk yarısında iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Boluspor özellikle Melih Okutan, Yusuf Emre Gültekin ve Sefa Yılmaz ile rakip kalede etkili olsa da bir türlü gol bulamadı. Diğer taraftan Tetiş Yapı Elazığspor’da Lamine Diarra ile gol bulmaya çalıştı. Amcak iki takımda bir türlü topu ağlara gönderemedi. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

POEPON SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Boluspor’un başarılı forveti Rydell Poepon bir hafta aradan sonra maçın ikinci yarısının başında Sefa Yılmaz’ın yerine oyuna girdi. Yusuf Emre Gültekin maçın 60’ncı dakikasında sarı kart gördü.

İSHAK’IN GÜZEL ŞUTUNU KALECİ KURTARDI

Maçın ikinci yarısında Elazığspor kalesinde ataklarını sıklaştıran Boluspor 63’ncü dakikada İshan Çakmak ile gole yaklaştı. İshak’ın ceza sahası dışarısından vurduğu muhteşem şutu kaleci Ahmet kurtardı. İrfan Başaran 67’nci dakikada oyundan çıkarken yerine Akabueze girdi.

OKUTAN SKORU DEĞİŞTİRDİ

Elazığspor kalesini adeta abluka altına alan Boluspor aradığı golu 76’ncı dakikada buldu. Mustafa Durak’ın sol kanattan ceza sahası içersine gönderdiği pasa tekte vuran Melih Okutan topu ağlara gönderdi 1-0.

MELİH FARKI 2’YE ÇIKARDI

Boluspor 80’nci dakika farkı ikiye çıkardı. Kaleci Gökhan’ın uzun pasında Poepon topu Melih Okutan’a indirdi. Okutan topu kalecinin solundan ağlara gönderdi 2-0. Maçın 83’nü dakikasında Yusuf Emre Gültekin saha kenarına gelirken yerine Özgür İleri girdi.

MAÇ SONUCU BOLUSPOR 2 TETİŞ ELAZIĞSPOR 0

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Boluspor puanını 50’e çıkardı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük**, Gökhan Memişoğlu**, Gökmen Baltacı**, Ramazan Keleş***

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Mamadou Diarra***, Furkan Şeker**, Umut Meraş***, İrfan Başaran**(Akabueze*** Dk 67), İshak Çakmak***, Melih Okutan***, Sefa Yılmaz*(Rydell Poepon*** Dk 46), Yusuf Emre Gültekin*, Mustafa Durak**

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener*, Serkan Kurtuluş*(Adem Alkaşi* Dk 23), Murat Akça**, Emre Öztürk***, Sezgin Coşkun***, Elmar Bjarnason***, Andreas Tatos**(Kadir Bekmezci Dk72), Halil İbrahim Pekşen**(Ioan Hora*** Dk 63), Muhammed İldiz***, Lamine Diarra***

Sarı Kartlar:Melih Okutan (Boluspor Dk 16), İshak Çakmak (Boluspor Dk 27), Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk 60)

Kırmızı Kartlar:

Goller:Melih Okutan (Boluspor Dk 76), Melih Okutan (Boluspor Dk 80)





