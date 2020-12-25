Boluspor galibiyet için sahaya çıkıyor

Haber:Erdal Tanrıverdi

Ligin 16. haftasında Beypiliç Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Yarın Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligde son iki maçta puan alamayan Boluspor, evinde çıkışa geçmeyi hedefliyor. 13. puanı bulunan Bolu ekibinin, ligde 7 mağlubiyeti bulunuyor.

Boluspor bu karşılaşma öncesi çalışmalarını tamamladı. Kötü gidişe son vermek isteyen ekibimizde tek hedef galibiyetle sahadan ayrılmak. Geçen hafta Bursaspor'a son dakikalarda yediği gol ile 1 puana razı olan İstanbulspor'da bu maçı kazanmak istiyor.