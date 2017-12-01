Haber: Gönül Olutürk

TFF 1. Ligde son 3 haftada çıkış yakalaya Boluspor, bu çıkışını evinde oyanyacağı Adanaspor maçı ile sürdürmek istiyor. Boluspor Kulübü, ligde bu sezon sahasında rakiplerini 6 kez ağırladı. Kırmızı – beyazlılar oynadığı 6 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2mağlubiyet elde etti. Boluspor takımı sahasında oynadığı 6 mücadelede 8 puan toplaya bildi. Boluspor takımı evinde en son ligin 11. Haftasında Samsunspor’u konuk etmişti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Guido Koçer’in uzatmada attığı golle 1-0 kazanmıştı. Bolu takımı evinde oynadığı 6 maçta kalesinde 9 gol yerken, rakip kaleyi de 9 kez havalandırdı. Kırmızı – beyazlılar evindeki en faklı galibiyeti 5.haftada Adana Demirspor karşısında aldı. Boluspor takımı Adana Demirspor’u İshak Çakmak (2) veRydellPeopon’in golleriyle 3-1 kazandı. Bolu takımı sahasındaki en farklı galibiyeti ise ligin 9.haftasında BalıkesirsporBaltok’a yenildi. Mücadeleyi BalıkesirsporBaltok takımı OsamanuOtoo (2), Abdulkadir Özgen(2)in golleriyle 4-2 kazandı. Boluspor takımının TFF 1.Liginde evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta – 13 Ağustos Pazar

19.30: Boluspor – Giresunspor: 2 – 2

3.Hafta – 27 Ağustos Pazar

19.45: Boluspor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 0 – 0

5.Hafta – 16 Eylül Cumartesi

17.00: Boluspor – Adana Demirspor:3 – 1

7.Hafta– 29 Eylül Cuma

18.00: Boluspor – Altınordu A.Ş: 1 – 2

9.Hafta – 22 Ekim Pazar

18.00: Boluspor – BalıkesirsporBaltok: 2 – 4

11.Hafta – 5 Kasım Pazar

13.00: Boluspor – Samsunspor: 1 – 0