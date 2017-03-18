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18 Mart 2017 Cumartesi
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    • Boluspor galip geldi

    TFF 1. Lig 25. Haftasında Boluspor kendi evinde karşılaştığı Giresunpor karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    18 Mart 2017 Cumartesi 16:58
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    Boluspor galip geldi

     

    Maçtan dakikalar

     

    13. dakika, Maçın ilk thlikeli pozisyonunda Boluspor, Koçer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musa Sinan'ın şutunu kaleci kurtarmayı başardı.

     

    19. dakikada, Boluspor atağında cezasahası içine kadar giren Yusuf Emre'nin  yerden gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, ters  bir vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu. 1-0

     

    34. dakika, Boluspor'da sağ kanatta topla buluşan Jansen'in ceza sahası alanına girdikten sonra çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

     

    44. dakikada, Giresunspor cezasahası dışında topla buluşan Santos düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

     

    45. dakikada, Giresunspor'un kullandığı kornerde, cezasahası içinde topla buluşan Sandro Nascimento topu ağlarla buluşturdu. 2-1

     

    52. dakikada, Boluspor'un paslaşarak kullandığı kornerde ön direğe gönderilen topa dokunan Yusuf Emre Gültekin farkı ikiye çıkardı. 3-1

     

    82. dakikada, Musa Sinan Yılmazer topla birlikte sol kanattan cezasahası içine kadar girdi. Yılmazer'in içeriye yerden çıkardığı pasında topla buluşan Andres Santos sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1

     

    Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

    Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay x, M. Salih Mazlum xx

    Boluspor: Melih Ağa xx, Renato xx, Alim Öztürk xx (Kadir Bekmezci x), Guido Koçer Koçer x, Abdülkadir Özdemir xx (Özgür İleri dk.46 xx), Furkan Şeker xx, Musa Sinan Yılmazer xxx, Andre Santos xxx, Hakan Arslan xx (Cengiz Umut Meraş dk. 59 xx), Yusuf Emre Gültekin xxx, Anco Jansen xx

    Giresunspor: Eser Altın xx, Dimitriadis xx (Silva Lopes dk. 73 x), Volkan Okumak xx (Dilaver Güçlü dk. 46 xx), Berkan Yıldırım xx, Recep Aydın xx, Özgürcan Özcan xx, Isaac xx (Solomon Abwo dk. 46 x), Sandro Nascimento xxx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz x, Hüsamettin Tut xx

    Goller: Özgür Yılmaz (dk. 19 KK) Sandro Nascimento (dk. 45) (Giresunspor), Andre Santos (dk. 44) Yusuf Emre Gültekin (dk. 52) Andre Santos (dk. 82) (Boluspor)

    Sarı kart: Guido Koçer (dk. 38) Renato (dk. 48) Özgür İleri (dk. 85) (Boluspor), Özgürcan Özcan (dk. 66) (Giresunspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, 25., Haftasında

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