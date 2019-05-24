Boluspor Genç Takımlardan

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1 Lig'de 2018–2019 Sezonu’nda forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,5 olurken, Süper Lig’e yükselen Başkent Ekibi Gençlerbirliği 29,3 ortalamasıyla en "yaşlı" ekip olarak dikkati çekti. Boluspor ise 26,1 yaş ortalamasıyla ligin genç takımları arasında yer aldı. Tamamlanan sezonda, takımlar kadrolarında 479 futbolcuya yer verirken, kulüplerde yaş ortalaması 26,5 oldu. Sezonu 2. Tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’nde, bu sezon forma giyen 28 oyuncunun yaş ortalaması 29,3 olarak gerçekleşti. Bu ortalamayla, ligin "en yaşlı" ekibi unvanına sahip olan Başkent Ekibi’ni, Altay (29,0), Afjet Afyonspor (28,2) ve Gazişehir GFK (28,1) izledi. 1.Lig’de mücadele eden 18 takımdan en genç yaş ortalamasına sahip olan Kardemir Karabükspor oldu.

*Yaş ortalamaları

Transfer Market verilerine göre 2018-2019 Futbol Sezonu’nda 1.Ligde takımların yaş ortalamaları şöyle:

1-Gençlerbirliği: 29,3

2-Altay: 29,0

3-Afjet Afyonspor: 28,2

4-Gazişehir GFK: 28,1

5-Giresunspor: 27,8

6-Ümraniyespor: 27,6

7-Denizlispor: 27,1

8-Hatayspor: 27,0

9-Elazığspor: 26,8

10-Osmanlıspor: 26,8

11-Adana Demirspor: 26,4

12-Boluspor: 26,1

13-Adanaspor: 26,0

14-Balıkesirspor: 25,9

15-İstanbulspor: 25,1

16-Altınordu: 24,7

17-Eskişehirspor: 24,0

18-K.Karabükspor: 20,9