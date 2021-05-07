Boluspor gençleriyle güldü



Haber: Erdal Tanrıverdi

BeypiliçBoluspor8 hafta önce aldığı Bursa galibiyetinden sonrakendi sahasında 3-0 galip gelmeyi başardı.. Maçın 17. dakikasında Araz Abdullayev’in n golüyle 1-0 öne geçen ekibimiz, 49. dakikada Arda Köksal’ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçın 56. Dakikasında Kassongo’nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Abdullayev maçın skorunu belirledi 3-0.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligin son maçında kendi sahasında 3-0 galip gelerek sezonu tamamladı. Puanını 42’ ye çıkaran kırmızı beyazlı ekibimiz, sezonu 12. sırada bitirmeyi başardı.Ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise sezonu son sırada tamamlayarak, gelecek sezon 2. Ligde mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada Kassongo'nun ortasında ceza sahası içinde Arda Köksal, topu ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Kassongo'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin çeldiği topu Araz Abdullayev filelere yolladı. 3-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Deniz Turgut xx, Muhammet Yumak xx

Boluspor:Selmani xx, Fethi Özer xxx, Ensar Bilir xxx(Hajdarevic dk. 79), Aykut Demir xx, Atamer Bilgin xx, Araz Abdullayev xxx, Muhammed Gümüşkaya xx (Poepon dk. 66), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 60), Arda Köksal xxx, Muhsin Yıldırım xx, Kassongo xxx (Diouf dk. 79)

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğul Kaan Doğan, Burak Asan, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x(Efehan Kaptan dk. 63), Bedirhan Altunbaş x, Erdal Akdarı x, Mevlüt Çelik x, Tolga Yakut x (Kaan Gaman dk. 82), Buğra Çağlıyan xx, Berkay Tanır xx, Uğur Can Semizoğlu x, Onur Arı x(Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 73), Onurhan Uyanık x (Kaan Gül dk. 46), Cihangir Çağlıyan x

Yedekler: İbrahim Halil Öner, Birol Erdoğan, Utku Kızılkaya

Teknik Sorumlu:Yasin Söğüt

Goller: Araz Abdullayev(dk. 17 ve 56), Arda Köksal (dk. 49) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir (Boluspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor)

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 21:06