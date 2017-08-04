Haber: Semih BAYKAL
11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle;
1.HAFTA
11 Ağustos Cuma
20.00: MKE Ankaragücü-B.Ş.Bld. Erzurumspor
12 Ağustos Cumartesi
19.00: Çaykur Rizespor A.Ş.-Manisaspor
21.00: İstanbulspor A.Ş.-Eskişehirspor
21.45: Adanaspor A.Ş.-Denizlispor
13 Ağustos Pazar
20.00: Boluspor-Giresunspor
20.00: Samsunspor-Gazişehir Gaziantep FK
21.45: Balıkesirspor-Adana Demirspor
21.45: Gaziantepspor-Ümraniyespor
14 Ağustos Pazartesi
20.00: Elazığspor-Altınordu A.Ş.
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