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04 Ağustos 2017 Cuma
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    • Boluspor-Giresunspor 13 Ağustos’ta

    2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig 1. hafta müsabaka programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Giresunspor maçı 13 Ağustos Pazar günü oynanacak.

    04 Ağustos 2017 Cuma 14:01
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    Boluspor-Giresunspor 13 Ağustos’ta

    Haber: Semih BAYKAL

    11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle;

    1.HAFTA

    11 Ağustos Cuma

    20.00: MKE Ankaragücü-B.Ş.Bld. Erzurumspor

    12 Ağustos Cumartesi

    19.00: Çaykur Rizespor A.Ş.-Manisaspor

    21.00: İstanbulspor A.Ş.-Eskişehirspor

    21.45: Adanaspor A.Ş.-Denizlispor

    13 Ağustos Pazar

    20.00: Boluspor-Giresunspor

    20.00: Samsunspor-Gazişehir Gaziantep FK

    21.45: Balıkesirspor-Adana Demirspor

    21.45: Gaziantepspor-Ümraniyespor

    14 Ağustos Pazartesi

    20.00: Elazığspor-Altınordu A.Ş.

     

    Anahtar Kelimeler: 2017-2018, Sezonu, TFF, 1., Lig

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