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25 Ocak 2018 Perşembe
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    • Boluspor Giresun’u affetmedi

    TFF U 21 Ligin ikinci yarının ilk maçında Akın Çorap Giresunspor ile Boluspor karşı karşıya geldiler. Giresun’da oynanan mücadeleyi Boluspor 3 – 1 kazandı.

    25 Ocak 2018 Perşembe 12:04
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    Boluspor Giresun’u affetmedi

    Haber: Esra Öztürk

    TFF U 21, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, 18.haftada Akın Çorap Giresunspor’a konuk oldu. Giresun Bulancak İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Boluspor 3 – 1 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri 19.dakikada Yasin İlhan, 63.dakikada Abdurrahman Çağlar ve 65.dakikada Erkan Süer kaydetti. Akın Çorap Giresunspor’un tek golünü ise 13.dakikada Cevatcan Ekinci kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı beyazlılar 28 puanla 6.sıraya yükseldi. Akın Çorap Giresunspor ise 29 puanla 5.sırada kaldı. Boluspor, ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk ederken, Akın Çorap Giresunspor ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

    GENÇ OYUNCU GÖZ DOLDURDU

    Sezona Boluspor U – 17 ‘de başlayan Erkan Süer kısa bir sürede sergilediği performansla U – 21 takımına yükseldi. 2011 Doğumlu Erkan U – 21’de sergilediği performans ve oyuna yaptığı katkılarla göz doldurdu. Erkan, Sait Karafırtınalar tarafından A takımın antrenmanlarına çağrıldı. Hem A takım antrenmanında hem de U 21’de gösterdiği performansla Boluspor’un Antalya kampına çağrıldı. Boluspor U 21 takımının 18.haftada Akın Çorap Giresunspor’la oynadığı maçta sahaya ilk 11’de çıktı. Maçta 78 dakika süre alan Erkan Süer, U – 21’de ilk golünü kaydetti.

    Hakemler: Teksen Eker, Tülay Ceylan, Esma Aydın, Murat Ercan

    Akın Çorap Giresunspor: ** Erkan Anapa, ** Sergen Orman, ** Tolga Akdeniz, ** Erdoğan Akyüz, ** Bilal Dizdar, ** Eray Baydemir, ** Cevatcan Ekinci, ** Uğur Kurt, ** Onur Kurt, ** Volkan Okumak, ** Alperen Aydın

    Boluspor: ** Sabri Can, ** Oğuhan Erbay, ** Hakan Özkan, ** Yasin İlhan, ** Emin Kaan Arslan, ** Burak Gümüş, ** Mustafa Mert Bulut, ** Yaşar Kaan, Tunçer, ** Erkan Süer, ** Abdurrahman Cağlar, ** Muhammed Şura Çetin

    Goller: 19.dk Yasin İlhan, 63.dk Abdurrahman Çağlar,  65.dk Erkan Süer ( Boluspor), 13.dk Cevatcan Ekinci( Akın Çorap Giresunspor)

    Sarı Kart: 37.dk Uğur Kurt, 54.dk Volkan Okumak, 61.dk Alperen Aydın, 70.dk Cevatcan Ekinci ( Akın Çorap Giresunspor), 75.dk Erkan Süer, 86.dk Sabri Can, 90.dk Hakan Özkan ( Boluspor)

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, U, 21, Ligin, Ikinci

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