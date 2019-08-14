Boluspor, Gökhan Sazdağı ile anlaştı

Haber: Birol Ertunç

Ajansspor’un elde ettiği bilgiye göre; Boluspor, Adanaspor’dan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı ile anlaşma sağladı. Gökhan’ın hafta içerisinde Turuncu – Beyazlı takımla sözleşmesini feshedeceği ve Bolu ekibi ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kulüpten Resmi Açıklama

Transferler ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden resmi açıklama geldi. Açıklamada, “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcu Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda kulübü Adanaspor A.Ş. ve futbolcunun kendisi ile resmi görüşmelere başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.