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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Boluspor-Göztepe Maç Sonu Açıklamaları

    TFF 1. Lig play­off yarı final ikinci maçında Göztepe'ye 2­0 mağlup olarak finale kalamayan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Gelecek sezon için hedeflerimiz değişik olacak. " dedi. Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise maçı hak ederek kazandıklarını söyledi.

    30 Mayıs 2017 Salı 10:26
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    Boluspor-Göztepe Maç Sonu Açıklamaları
    HABER:Ceylan Beykoz

    Boluspor Cephesi
    TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak finale kalamayan Boluspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, "Gelecek sezon için hedeflerimiz değişik olacak. " dedi. Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Süper Lig'e çıkamadıklar için üzgün olduklarını belirtti. Oynadıkları oyunla kazanmayı hak ettiklerini dile getiren Çapa, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Karşılaşmayı kaybettik, üzgünüz. Ancak biz Boluspor’da bu sezon çok şey kazandığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Çapa, sezon başından beri söyledikleri ilk 6 hedefine ulaştıklarını ifade ederek, "Bundan dolayı mutluyuz. Gelecek sezon için hedeflerimiz değişik olacak. Bu bir gerçek. Geçtiğimiz sezon lige başladığımızda kadromuzda 3 oyuncumuz vardı. Gelecek sezon ise 12-13 oyuncumuz olacak. Yapacağımız 4-5 doğru transferle şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız." diye konuştu.
    Göztepe Cephesi
    Vural: “Hak ederek kazandık”
    Göztepe Teknik Direktörü  Yılmaz Vural ise maçı hak ederek kazandıklarını söyledi.
    Önde oynamaya çalışarak rakibin atak yapma gayretini engellediklerini vurgulayan Vural, şunları kaydetti: "Dolayısıyla oyunun büyük bölümünde götürdük.  Boluspor'a geçmiş olsun. Bu takımların buraya kadar gelmesi, play-off oynaması bile bana göre çok önemli bir iştir. Maalesef birimiz devam edecekti. Biz devam ediyoruz.  Boluspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Maçın sonucunda verdikleri destekten dolayı Allah razı olsun. Bu olgunluklarından dolayı onları kutluyorum." Henüz işlerinin bitmediğine dikkati çeken Vural, "Olay bitmedi. Bir 90 dakika daha yaklaştık Süper Lig'e. O 90 dakikada medya olayı güzelleştirmek için ' Türkiye'nin 2 deneyimli hocası' diyecek. Biz oynamayacağız bunu, oyuncularımız oynayacak. Dolayısıyla maçın nerede oynanacağını bilmiyorum ama orada güzel bir futbol şöleni olacak. Süper Lig cuma ve cumartesi oynanıyor. Bizim maçımız pazar günü. Dolayısıyla artık ligin son finali oynanacağı için sanırım tüm Türk futbol kamuoyunun gözleri 2 takımın üzerinde olacak. Biz de Göztepe olarak tüm futbolseverlerin seyrettiği bir finali kazanmak istiyoruz. Allah inşallah nasip eder, hak ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Eskişehirspor ile oynayacakları final müsabakasını kazanmayı ümit ettiklerini anlatan Vural, "Kazanırsak eğer  Türkiye çok güzel bir takım kazanacak. Taraftarı ile tesisleşmesi ile gerçekten dört dörtlük takım kazanacak. Bu başarı bunu hızlandıracaktır. Göztepe de o şaşalı günlerine tekrar dönebilme şansı yakalayacaktır." diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Play­off, Yarı

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