Boluspor, Göztepe maçında şanssızlığını kırmak istiyor







Haber: Uğur Balaban

Boluspor Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor’u 1-0 mağlup ederek, deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanmayı başardı. Göztepe ise geçen hafta sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede Boluspor, Göztepe maçını kazanıp, kendi sahasındaki şansızlığını kırmak istiyor. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu’nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Gültek olacak. Son olarak 2017 yılında Yükselme play-off yarı finalinde karşılaşan iki takımın arasında oynanan müsabakalarda Boluspor Göztepe deplasmanında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Boluspor yarı finalin ikinci ayağında Bolu’da oynanan karşılaşmada 9 kişi kaldığı maçta yine 2-0 mağlup olarak yarı finalde rakibine elenmişti. Göztepe çıktığı finalde Eskişehirspor ile normal sürersi 1-1 biten müsabakayı penaltılarla kazanarak o sezon Süper Lig’e çıkmayı başarmıştı.

Boluspor’un geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta ligin flash ekiplerinden Pendikspor’u Michel Landel’in attığı gol ile 1-0 mağlup ederek üstündeki kara bulutları dağıtmıştı. Boluspor, Sait Karafırtınalar yönetiminde Göztepe maçına tesislerinde yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Boluspor Tesislerinde basın mensupları ile buluşan Savaş Abak Göztepe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Göztepe maçında da Allah nasip ederse 3 puan alırsak iyidir. Yarın hedefimiz 3 puan. 5 maçta 10 puan, ortalama maç başı 2 puan iyidir.” diye konuştu.

Boluspor taraftarları Göztepe maçı öncesinde maç biletlerini, passo.com.tr’den ve Bolu Atatürk Stadyumu’ndan alabilecek.