Haber: Ceylan Beykoz

Daniel Dimov, Emrah Tuncel, Erman Bulucu, Fahri Akyol, Hüseyin Tok, İsmail Şahmalı, Mertan Caner Öztürk, Ufuk Budak ve Yağızcan Akyürek’in sözleşmeleri 31 Mayıs’ta sona erdi. Bugün itibariyle boşa çıkan 9 ismin, Ege ekibinde kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Başkan Abdullah Mergen’in kısa sürede bu isimlerle masaya oturmaması, Manisaspor’un iç transferde yara alması olacak.

Bu isimler Boluspor’un takibinde

Özellikle Ufuk Budak, Mertan Caner Öztürk, Hüseyin Tok ve Yağızcan Akyürek’e resmi teklifler geldiği öğrenildi. Ümraniye, Sakaryaspor, Bolu, Gaziantep, Adana Demirspor gibi takımların oyuncular için nabız yokladığı öğrenildi.