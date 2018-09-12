HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Ligde son 12 yılın en iyi başlangıçlarından birine imza atan ve 4 haftada topladığı 12 puanla Gençlerbirliği ile birlikte zirveyi paylaşan Boluspor, ligin 5.haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra dar alan oyunu oynanırken, iki grup halinde dayanıklılık çalışması ve taktik oyun gerçekleştirildi.Akşam antrenmanında ise, keyifli geçen ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde pas ve gol vuruşu çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada oynanan oyun ile sona erdi. Antrenman sonunda antrenör Serhat Galimane'nin yeni yaş günü kutlandı.