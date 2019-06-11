Boluspor Hakan Kuş’tan Vazgeçmiyor

Haber: Birol Ertunç

TFF 3. Lig'de geçen sezon altyapısından yetişen gençlerle Play-Off oynayan Karşıyaka'da forma giyen 4 futbolcu üst liglerde mücadele eden kulüplerin radarına girdi. Yeşil-kırmızılı takımda görev alan orta saha oyuncusu Fatih Öztekin'le 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'un ilgilendiği, kaptan Mustafa Aşan'a 1. Lig takımı Giresunspor ve 3. Lig ekibi Diyarbekirspor'un talip olduğu öğrenildi. Forvet Hakan Kuş'u yine 1. Lig'de yer alan Boluspor ve Giresunspor'un istediği belirtilirken, sol bek Onur Kıntaş için 2. Lig takımı Bodrumspor ve 3. Lig kulübü Muğlaspor'un devrede olduğu kaydedildi.