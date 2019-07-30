Boluspor Hangi Statlarda Oynayacak?

Haber: Aysun Beykoz
Boluspor’un bu sezonki rakipleri maçlarını nerede oynuyor, kırmızı- beyazlı taraftarlar hangi stadyuma gidecek? Bursaspor ve Akhisarspor maçlarını yeni statlarda oynarken, Adana, Giresun ve Hatay'da yapımı süren stadyumlar var. Ancak birçok takımın maçlarını oynadığı yer 'Burası da neresi?' dedirtecek türden. 1601 kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı en az kapasiteli yer olarak dikkat çekiyor. Menemen İlçe Stadı, Keçiörengücü'nün maçlarını oynadığı Ankara Aktepe, İstanbulspor'un evi Esenyurt Necmi Kadıoğlu ve Karagümrük'ün konuklarını ağırladığı Vefa Stadyumları da kapasite bakımından 1.Lig'in en az seyirci alan yerleri konumunda. Boluspor, Hatayspor, Giresunspor, Balıkesirspor, Adanaspor ve Adana Demirspor da maçlarını şu an eski stadyumlarda oynuyor.
İŞTE 1.LİG STADYUMLARI
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu(Adana Demirspor-Adanaspor)16 bin 095 kapasiteli
Spor Toto Akhisar Stadyumu(Akhisaspor)12 bin 139 kapasiteli
İzmir Atatürk Stadı(Altay)51 bin 295 kapasiteli
Bornova Stadı(Altınordu)12 bin 500 kapasiteli
Balıkesir Atatürk Stadyumu(Balıkesirspor)13 bin 732 kapasiteli
Kazım Karabekir Stadyumu(Erzurumspor)21 bin 374 kapasiteli
Bolu Atatürk Stadyumu(Boluspor)8 bin 456 kapasiteli
Yeni Eskişehir Stadyumu(Eskişehirspor)32 bin 507 kapasiteli
Vefa Stadyumu(Karagümrük)6 bin 500 kapasiteli
Giresun Atatürk Stadyumu(Giresunspor)12 bin 191 kapasiteli
Antakya Atatürk Stadyumu(Hatayspor) 8 bin 765 kapasiteli
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı(İstanbulspor)4 bin 491 kapasiteli
Ankara Aktepe (Keçiörengücü)4 bin 883 kapasiteli
Menemen İlçe Stadı(Menemenspor)5 bin kapasiteli
Osmanlı Stadyumu(Osmanlıspor)18 bin 29 kapasiteli
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı(Ümraniyespor)1601 kapasiteli