Boluspor Hangi Statlarda Oynayacak?

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un bu sezonki rakipleri maçlarını nerede oynuyor, kırmızı- beyazlı taraftarlar hangi stadyuma gidecek? Bursaspor ve Akhisarspor maçlarını yeni statlarda oynarken, Adana, Giresun ve Hatay'da yapımı süren stadyumlar var. Ancak birçok takımın maçlarını oynadığı yer 'Burası da neresi?' dedirtecek türden. 1601 kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı en az kapasiteli yer olarak dikkat çekiyor. Menemen İlçe Stadı, Keçiörengücü'nün maçlarını oynadığı Ankara Aktepe, İstanbulspor'un evi Esenyurt Necmi Kadıoğlu ve Karagümrük'ün konuklarını ağırladığı Vefa Stadyumları da kapasite bakımından 1.Lig'in en az seyirci alan yerleri konumunda. Boluspor, Hatayspor, Giresunspor, Balıkesirspor, Adanaspor ve Adana Demirspor da maçlarını şu an eski stadyumlarda oynuyor.

İŞTE 1.LİG STADYUMLARI

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu(Adana Demirspor-Adanaspor)16 bin 095 kapasiteli

Spor Toto Akhisar Stadyumu(Akhisaspor)12 bin 139 kapasiteli

İzmir Atatürk Stadı(Altay)51 bin 295 kapasiteli

Bornova Stadı(Altınordu)12 bin 500 kapasiteli

Balıkesir Atatürk Stadyumu(Balıkesirspor)13 bin 732 kapasiteli

Kazım Karabekir Stadyumu(Erzurumspor)21 bin 374 kapasiteli

Bolu Atatürk Stadyumu(Boluspor)8 bin 456 kapasiteli

Yeni Eskişehir Stadyumu(Eskişehirspor)32 bin 507 kapasiteli

Vefa Stadyumu(Karagümrük)6 bin 500 kapasiteli

Giresun Atatürk Stadyumu(Giresunspor)12 bin 191 kapasiteli

Antakya Atatürk Stadyumu(Hatayspor) 8 bin 765 kapasiteli

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı(İstanbulspor)4 bin 491 kapasiteli

Ankara Aktepe (Keçiörengücü)4 bin 883 kapasiteli

Menemen İlçe Stadı(Menemenspor)5 bin kapasiteli

Osmanlı Stadyumu(Osmanlıspor)18 bin 29 kapasiteli

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı(Ümraniyespor)1601 kapasiteli