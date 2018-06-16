Türkiye Futbolu Federasyonu, spor camiasında herkesi şaşırtan bir olaya imza attı. TFF, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların tümünün, Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden 16 takımın ve alt ligde mücadele eden birçok kulübün “talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın ilgili maddelerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen kulüpler arasında ise Boluspor yer almadı. Ayrıca TFF, 45 menajeri de "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın ilgili maddelerinden PFDK'ya sevkine karar verdi.