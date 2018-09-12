banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boluspor hazırlık maçında Ereğli’yi devirdi

    Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

    09 Eylül 2018 Pazar 16:28
    Bu haber 371 kez okundu
    Boluspor hazırlık maçında Ereğli’yi devirdi
     HABER:Gökhan Aksoy

    Spor Toto 1.Ligde mücadele eden Boluspor, liglere verilen milli maç arasını iyi değerlendirmek adına Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

    Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İstanbul Bölgesinden A klasman hakemi Emre Malok yönetti. Boluspor karşılaşmaya kalede Gökhan Köstereli, savunmada Hayrullah, Daniel Dimov, Berkay Dabanlı, Ufuk Budak, orta alanda Umut Gündoğan, Burak Asan, Billal Sebaihi, İsmail Haktan Odabaşı, Mutlu Güler ilerde ise Mustafa Batuhan Altıntaş on biri ile çıktı.

    Karadeni Ereğli Belediyespor ise Can, Süleyman, Vicdan, Emre, Ozan, Hami, Bakan, Burak, Engin, Volkan, Oruj Balashlı on biri ile çıktı.

    Karşılaşmanın ilk golü Karadeniz Ereğli Belediyespor’dan geldi. Mücadelenin 10.dakikasında hızlı gelişen atakta sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içinde bomboş kalan Engin Gülle topu Boluspor ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rakip kalede ataklarını arttıran Boluspor ise aradığı golü ilk yarının son dakikalarında buldu. Karşılaşmanın 41.dakikasında İsmail Haktan’ın pasına hareketlenen Ufuk Budak soldan ceza sahasına girdi ve yerden şutuyla rakip fileleri havalandırarak skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya kırmızı beyazlılar oyuncu değişikliği ile başladı. Orta alanda forma giyen Umut Gündoğan saha kenarına gelirken, Boluspor alt yapısından yetişen Erkan Süer oyuna dahil oldu. Kaleci Gökhan Köstereli’nin yerine de genç kaleci Sabri Can kaleye geçti. Mücadelenin 60.dakikasında ilk golün sahini Engin Gülle ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sabri Can’ı geçemedi ve mutlak bir golü kaçırdı. Bu golden 8 dakika Boluspor’da Billal Sebaihi ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor üstünlüğünü ele geçiren kırmızı beyazlılar daha rahat bir oyun sergilerken, mücadelenin 85.dakikasında kaleci Sabri Can’dan başlayan atakta Mutlu’nun pasına hareketlenen ve kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan Odabaşı yerden düzgün bir vuruşla bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve skoru 3-1’e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Boluspor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig, Takımlarından

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZDEN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BEN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kin Ve Öfkemizi de Kurban Edebildik mi?
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124