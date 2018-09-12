HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Ligde mücadele eden Boluspor, liglere verilen milli maç arasını iyi değerlendirmek adına Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İstanbul Bölgesinden A klasman hakemi Emre Malok yönetti. Boluspor karşılaşmaya kalede Gökhan Köstereli, savunmada Hayrullah, Daniel Dimov, Berkay Dabanlı, Ufuk Budak, orta alanda Umut Gündoğan, Burak Asan, Billal Sebaihi, İsmail Haktan Odabaşı, Mutlu Güler ilerde ise Mustafa Batuhan Altıntaş on biri ile çıktı.

Karadeni Ereğli Belediyespor ise Can, Süleyman, Vicdan, Emre, Ozan, Hami, Bakan, Burak, Engin, Volkan, Oruj Balashlı on biri ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk golü Karadeniz Ereğli Belediyespor’dan geldi. Mücadelenin 10.dakikasında hızlı gelişen atakta sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içinde bomboş kalan Engin Gülle topu Boluspor ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rakip kalede ataklarını arttıran Boluspor ise aradığı golü ilk yarının son dakikalarında buldu. Karşılaşmanın 41.dakikasında İsmail Haktan’ın pasına hareketlenen Ufuk Budak soldan ceza sahasına girdi ve yerden şutuyla rakip fileleri havalandırarak skora denge getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya kırmızı beyazlılar oyuncu değişikliği ile başladı. Orta alanda forma giyen Umut Gündoğan saha kenarına gelirken, Boluspor alt yapısından yetişen Erkan Süer oyuna dahil oldu. Kaleci Gökhan Köstereli’nin yerine de genç kaleci Sabri Can kaleye geçti. Mücadelenin 60.dakikasında ilk golün sahini Engin Gülle ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sabri Can’ı geçemedi ve mutlak bir golü kaçırdı. Bu golden 8 dakika Boluspor’da Billal Sebaihi ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor üstünlüğünü ele geçiren kırmızı beyazlılar daha rahat bir oyun sergilerken, mücadelenin 85.dakikasında kaleci Sabri Can’dan başlayan atakta Mutlu’nun pasına hareketlenen ve kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan Odabaşı yerden düzgün bir vuruşla bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve skoru 3-1’e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Boluspor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.