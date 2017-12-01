Haber: Esra Öztürk

Boluspor TFF 1.Lig 14. haftasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Boluspor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Maçta az süre alan ve oynamayan oyuncular ise pas çalışmasının ardından gol vuruşu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Antrenmanda sakatlığından tamamen kurtulan Özgür'de yer alırken, forma için hazır olduğu belirtildi.