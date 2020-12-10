Boluspor İçin Okulu Bıraktı

Haber: Aysun Beykoz

Antrenmanları bile izleyen şampiyonluğa susamış Edirnespor taraftarlarının bilmediği bir şey vardı ama; “Edirne'ye bir kral gelmişti” ve o gelmeden önce oynadığı tüm takımlarda gol kralı olmuş, 6 gol krallığı vardı geçmişinde.

Biga'da Avni Caner Hocamız Yetiştirdi Bizi

Futbolla tanışması 14 yaşında Bigaspor alt yapısında olur. Lise'de öğretmeni Avni Caner hocasının çok büyük bir emeği vardır İbrahim Sokullu'nun futbolculuk geçmişinde. Lise'nin arka bahçesinde Biga'nın genç sporcu adaylarına çok antrenman vermişliği vardır. Sonradan birlikte Edirnespor formasını giyeceği Adil Koç'un da hocasıdır aynı zamanda Avni Caner. 14 yaşında Bigaspor'a Adil Koç ve Avni Caner hocalarıyla birlikte başladıklarında 4 yıl içinde 3 şampiyonluk sevinci yaşarlar. 4 yıl üst üste gol kralı olacaktır takımında. 18 yaşında liglerin başlamasından 5 hafta sonra gittiği Sirkeci'de 6.haftadan sonra forma giymesine karşın o yıl yine İstanbul'da amatör şampiyonasında Mithat Paşa Stadyumu'nda çıktıkları şampiyonluk maçında Dikilitaş'a 2/1 yenilmelerine karşın gol kralı olmayı başarır. Takımın başkanı Ergin Demirören'dir.

Almanya'da Gol Kralı Olur

Aynı yıl İstanbul'dan tüm amatör takımlar içinden İstanbul Amatör Karması olarak Almanya'ya giderler. Takımın içinde sonradan birlikte Edirnespor forması giyecekleri Savaş'ta Cankurtaran takımından katılır karmaya. Almanya'da yaptıkları turnuvada da gol kralı olur İbrahim Sokullu. Gelenek devam etmektedir.

Gol Kralı Olarak Boluspor’da

Gol kralı olarak 1975/76 sezonunda Boluspor'a gider. İlk yıl bocalama dönemi geçirir, tüm umutlar ikinci yıla kalmıştır. 1976/77 sezonunun Şubat ayında babası vefat edince Biga'ya geri dönmek zorunda kalır. 6 ay sonra Edirne yolculuğuna çıkacaktır.

Askerlikten Yırtmak İçin Edirnespor'a Geldim

Askerlik düşüncesi içindeyken Edirnespor'la yeni anlaşmış Rıdvan Kösemihal kendisine güzel bir teklifle gelir. “Gel sen futbola geri dön. Asker/futbolcu olarak seni Edirnespor'a götüreyim, arada askerliği de halletmiş olursun der. Düşünmeden kabul eder, önemli olan askerlik işini aradan çıkarmaktır. Rıdvan hoca İbrahim'in yanında Adil Koç, Hüseyin Özyörük'ü Biga'dan, Muzaffer Gür'ü de Bandırma'dan yanına alarak Edirne yolunu tutarlar. Boluspor'dan sonra 6 ay futboldan kopmuş olan İbrahim Sokullu Edirnespor'un yüzbin lira teklifini kabul ederek antrenmanlara başlar. Fazla kiloları hemen göze çarpmaktadır. İlk antrenmanlarda Edirnespor seyircisinin gülümsemesine neden olacaktır kilolu hali. Hocası Rıdvan Kösemihal ona güvenmektedir. Sezon başladığı zaman fazla kilosu kalmamıştır. Çıktıkları Ceyhan deplasmanında üç gol birden atar rakip kaleye.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 16:32