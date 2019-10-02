Boluspor İçin Yükselme Vakti

Aldığı sonuçlarla taraftarını üzen ve lig yarışında umut vermeyen Boluspor bu hafta Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor’a konuk olacak.

Boluspor İçin Yükselme Vakti

Haber: Aysun Beykoz

Düşme potasına demir atan Boluspor deplasmanda 1 yıllık hasreti sona erdirmek için sahaya çıkacak. Boluspor 2018 – 2019 sezonunda Balıkesirspor ile iki kere karşılaşmış 2 maçı da ev sahibi ekipler 1-0 kazanmıştı.

Balıkesirspor İç Saha Performansı

Kırmızı beyazlı ekibin bu haftaki rakibi Balıkesirspor ligde 10 puanla 6.sırada yer alıyor. Eg ekibi 6 maçın 3’ünü kazanırken 1 maçtan bir puanla ayrıldı, 2 maçını da kaybetti. Balıkesirspor TFF 1. Lig iç saha puan sıralamasında 9 puanla lider durumda bulunuyor. Balıkesirspor sahasında 6 gol atıp 1 gol yedi. Balıkesirspor BB Erzurumspor’u 2-1, Ümraniye ve Giresunspor’u 2-0’lık skorlarla geçti.

Boluspor Deplasman Performansı

1 yıldır deplasmanda kazanamayan Boluspor 3 maçta 2 gol atarken ağlarında 4 gol gördü. Kırmızı-beyazlı dış sahada bu sezon tek puan aldı. Boluspor deplasmanda Osmanlıspor’a 2-1, BB Erzurumspor’a 1-0 yenilirken Ümraniyespor ile de 1-1 berabere kaldı.

Genel Sıralamada Son Durum

Boluspor genel sıralamada 2 puanla 16, iç saha puan sıralamasında 1 puanla 16, deplasman maçlarını puan sıralamasında ise 1 puanla 13.sırada yer buldu. Boluspor bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşamayı sürdürüyor. 6 maçında sadece 3 gol atan ekip, kalesinde 8 gol görerek eksi averaj sürecini devam ettiriyor.

Özköylü’nün Karnesi

Boluspor’u 2019 -2020 sezonuna hazırlayan Giray Bulak’ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Osman Özköylü kırmızı beyazlı ekibin başında çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve bir de beraberlik aldı. Özköylü kupada ise 3.lig ekibi Payasspor’a elenmişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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