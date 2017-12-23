Haber: Semih Baykal

Ligin 17.haftasında Denizlispor ile Boluspor takımları 24 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Denizli Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. İki takım arasında toplam 24 mücadele yaşandı. Bu mücadelelerin 14’ünü Denizlispor, 8’ini Boluspor kazanırken, 2 maç eşitlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada toplam 67 gol kaydedildi. Bu gollerin 39’unu Denizlispor kaydederken, 28 golü ise Boluspor takımı kaydetti. İki takım ilk kez Türkiye Süper Ligin 1983 – 1984 sezonunda karşı karşıya geldiler. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 berabere sonuçlandı. İki takım arasında oynanan en farklı galibiyeti Türkiye 1. Ligin1993-1994 Denizlispor takımı aldı. Denizli’de oynanan 12 maçta Denizlispor takımı 8 galibiyet alırken, Boluspor takımı 4 galibiyet aldı.