Haber: Semih Baykal

Ligin geri kalan 11 haftasında bekleneni veremeyen ve çok kötü bir performans sergileyen kırmızı beyazlılar, Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar'ın getirilmesi ve son dakikada atılan gol ile Samsunspor karşısında alınan 3 puanla birlikte daha iyi bir performans sergileyip yükselişe geçmeyi hedeflediklerini belirttiler. Ligde ilk yarının bitimesine altı hafta kalırken, milli maç arasını iyi değerlendirip 4'ü deplasmandaolmak üzere çıkacağı 6 maçta en az puan kayıpla atlatıp devre arasında açılacak olan transfer dönemi yeni bir umut olacak gibi görünüyor.

Kırmızı beyazlılar 12. Haftada ligin son sırasında bulunan Gaziantepspor deplasmanına gidecek. Kolay geçmesi beklenen maç için tedbiri elden bırakmayacak Boluspor takımı o deplasmanın ardından ligde playoff mücadelesi veren Elazığ deplasmana çıkacak. 14. Haftada ise Adanaspor'u sahasında ağırlayacak olan Boluspor bir hafta sonra yani 15. haftada ise yine ligin iddialı takımlarından İstanbulspordeplasmanına çıkacak. Ligin son iki maçında ise önce sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek ve ardından tekrar Denizlispor deplasmanıgiderek ilk devreyi kapatacak. Kırmızı beyazlılar böylelikle ilk yarıda oynadığı 17 maçın 8'ini iç sahada 9'unu deplasmanda oynamış olacak iken ligin 2. devresinde ise 9 maçını iç sahada oynayacak.Boluspor 2.devrede 8 kez deplasmana gidecek.