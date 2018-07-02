Haber:Gönül Olutürk

Elazığspor’un profesyonel sözleşme imzaladığı, geçen sezon U-21 takımında oynayan Malili futbolcular, Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra bordo-beyazlı takımın yeni sezon hazırlık kampına henüz davet edilmedi.

Yeni sezon öncesi transfer politikasını Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki genç oyuncular üzerine kuran ve gençleştirme operasyonu adı altında 1.Etap hazırlık kampına denenmek için birçok gurbetçi futbolcuyu davet eden Elazığspor yönetimi, elinde bulunan ve geçtiğimiz sezon adlarından söz ettiren 19 yaşındaki Malili futbolcuları kaçırmak üzere.

Sezonun sona ermesinin ardından Karataş yönetiminin profesyonel imza attırdığı Malili futbolcular Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra Elazığspor’un yeni sezon kampına henüz davet edilmedi.

Karataş yönetiminde Dış İlişkiler Sorumlusu olarak yöneticilik yapan Zeki Dağ’ın Elazığspor’a kazandırdığı Malili Futbolculardan Moussa Bagayoko geçen sezon U21 liginde attığı 17 golle gol krallı olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından krallık ödülü hazırlanan Bagayoko ile birlikte stoper oynayan İdrissa Diarra’ya çeşitli kulüplerden teklifler geldiği öğrenildi. Elazığspor’un sözleşmeli futbolcuları olmalarına rağmen, henüz yönetim tarafından sezon başı kampına davet edilmeyen Malili oyuncular Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra için özellikle Spor Toto 1.Ligin iddialı takımlarından Boluspor’un ilgilendiği öğrenildi.

Bu futbolcuların durumlarıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığı taktirde, Malili oyuncuların yeni sezonda Boluspor veya başka takımlarda forma giymeleri bekleniliyor.