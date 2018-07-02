banner133

banner128

banner120
02 Temmuz 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boluspor iki genç oyuncunun peşinde

    Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor'un Elazığspor ile sözleşme imzalayan ancak kampa davet edilmeyen iki genç oyuncusu Moussa Bagayego ve İdrissa Diarra ile ilgilendiği belirtildi.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
    Bu haber 24 kez okundu
    Boluspor iki genç oyuncunun peşinde
     

    Haber:Gönül Olutürk

    Elazığspor’un profesyonel sözleşme imzaladığı, geçen sezon U-21 takımında oynayan Malili futbolcular, Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra bordo-beyazlı takımın yeni sezon hazırlık kampına henüz davet edilmedi. 

    Yeni sezon öncesi transfer politikasını Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki genç oyuncular üzerine kuran ve gençleştirme operasyonu adı altında 1.Etap hazırlık kampına denenmek için birçok gurbetçi futbolcuyu davet eden Elazığspor yönetimi, elinde bulunan ve geçtiğimiz sezon adlarından söz ettiren 19 yaşındaki Malili futbolcuları kaçırmak üzere.

    Sezonun sona ermesinin ardından Karataş yönetiminin profesyonel imza attırdığı Malili futbolcular Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra Elazığspor’un yeni sezon kampına henüz davet edilmedi.

    Karataş yönetiminde Dış İlişkiler Sorumlusu olarak yöneticilik yapan Zeki Dağ’ın Elazığspor’a kazandırdığı Malili Futbolculardan Moussa Bagayoko geçen sezon U21 liginde attığı 17 golle gol krallı olmuştu.

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından krallık ödülü hazırlanan Bagayoko ile birlikte stoper oynayan İdrissa Diarra’ya çeşitli kulüplerden teklifler geldiği öğrenildi. Elazığspor’un sözleşmeli futbolcuları olmalarına rağmen, henüz yönetim tarafından sezon başı kampına davet edilmeyen Malili oyuncular Moussa Bagayoko ve İdrissa Diarra için özellikle Spor Toto 1.Ligin iddialı takımlarından Boluspor’un ilgilendiği öğrenildi.

    Bu futbolcuların durumlarıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığı taktirde, Malili oyuncuların yeni sezonda Boluspor veya başka takımlarda forma giymeleri bekleniliyor.

    Anahtar Kelimeler: Transfer, çalışmalarını, Sürdüren, Bolusporun, Elazığspor

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR AYLIK SULTANLIK
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BÜLBÜL GÜLE, KARGA ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124