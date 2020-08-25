Boluspor iki isimle temasta

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması giyen stoper Sadi Karaduman ile hem sağ kanat hem sağbekte oynayan Hamza Gür'e teklif götürdü. Her iki oyuncuda yapılan teklifi değerlendirirlerken, olumlu olması durumunda imzaların atılacağı öğrenildi. Sol stoper Sadi Karaduman 1992 doğumlu. Hamza Gür ise 1994 doğumlu.

Öte yandan Caner Hüseyin Bağ ile de görüşmelerini sıklaştıran Boluspor'da tek sorun Caner Hüseyin ve Hamza'nın Hatayspor'la devam eden sözleşmeleri. İki oyuncu kulüpleriyle sözleşme sorunlarını çözerlerse Boluspor'a imzayı atacaklar. Sadi Karaduman'la da görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.