Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF Gelişim U – 14 Ligi 3. Gurupta yer alan Boluspor U – 14 takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü U – 14 takımını ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü U – 14 takımı Hasan Kaan, Mustafa Karaçay ve Canpolat’ın golleriyle 3-2 kazandı. Maçın 23.dakikasında Boluspor’lu Okan’ın sağ kanattan açtığı ortada Kerim’in şutu auta gitti. MKE Ankaragücü takımı gol bulmak için ataklarını hızlandırdı. 31.dakikada Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Hasan Kaan’ın orta sahadan çektiği şut az farkla dışarı çıktı. Maçın 35.dakikasında Boluspor’un geliştirdiği atakta Okan’ın şutu ağlarla buluştu. Bu golle Boluspor takımı maçta 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda etkili başlayan taraf MKE Ankaragücü takımı oldu. Maçın 41.dakikasında MKE Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Hasan Kaan topu ağlarla buluşturdu. Maçta 1-1 eşitlik geldi. Maçın 46.dakikasında Ankaragücü takımının sol kanattan geliştirdiği atakta Emre’nin ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı. 48.dakikada Boluspor’un geliştirdiği atakta Ankaragücülü oyuncu Mert pozisyonu uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi. Golü kalesinde gören MKE Ankaragücü takımı etkili olmaya başladı. Maçın 56.dakikasında Mustafa Karaçay’ın sağ kanattan açtığı ortada Canpolat’ın şutu kaleci Metehan’da kaldı. Maçın 59.dakikasında Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Mustafa Karaçay topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmada 2-2 eşitlik yakalandı. 61.dakikada öne geçmek için baskılı oyun oynayan MKE Ankaragücü takımının geliştirdiği pozisyonda Canpolat’ın golü ağlarla buluştu. Bu skorla Ankaragücü takımı maçta 3-2 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca MKE Ankaragücü takımı maçı 3-2 kazandı.

Boluspor U – 14: ** Metehan, ** Alpar, ** Umut, ** Gökdeniz, ** Ensar, ** Eray, ** Okan, ** Mehmet Şahin, ** Kerim, ** Kutluhan, ** Birol Yiğit

MKE Ankaragücü U – 14: ** Yunus Eren, ** Batuhan, ** Halil Fatih, ** Mustafa Dursun, ** Emre, ** Tunahan, ** Emre, ** Emre, ** Mustafa Karaçay, ** Canpolat, ** Atakan, ** Hasan Kaan

Goller: 34.dk. Okan, 47.dk. Mert (kendi kalesine) ( Boluspor), 41.dk. Hasan Kaan, 59.dk. Mustafa Karaçay, 61.dk. Canpolat ( MKE Ankaragücü)