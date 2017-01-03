“BOLUSPOR İLE GÖRÜŞÜRÜZ”

Ömer Korkmaz, takımdan gönderilecek oyuncular listesinde bulunan Vedat Bora ve Abdülkerim Bardakçı ile TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’un ilgilendiği iddialarını da yanıtladı. Henüz teklif almadıklarını aktaran Korkmaz, “Boluspor geçmiş yıllarda bizden çok oyuncu aldı, onlarla iyi ilişkilerimiz var. Henüz Vedat ve Abdülkerim için bir teklif almadık ama isterlerse görüşürüz” açıklamasında bulundu.

“Emre Kılınç ile ilgilenmiyoruz”

Ömer Korkmaz, “Bolusporlu kanat oyuncusu Emre Kılınç ile bir takas olur mu” sorusuna “Emre Kılınç her transfer döneminde yazılıp çiziliyor. Fakat oyuncunun performansı düştü ve şu anda ilgilenmiyoruz” cevabını verdi.