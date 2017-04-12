Haber: Aysun BEYKOZ

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, takımın 3 haftadır kaybetmediğini, takımda inanmışlık ve oyuncuların kazanmak için hırslarını gördüğünü, son haftalarda oynanan futboldan yönetim ve taraftarın memnun olduğunu söyledi. Takımda birlik ve beraberlik olduğuna işaret eden Çarıkçı, teknik heyet, futbolcu Andre Santos ve yönetim kurulu ile takımda müthiş bir enerjinin oluştuğunu, bunun oynanan maçlara da çok iyi şekilde yansıdığını, taraftarında böyle bir takım beklediğini ifade etti. Ligler başladığında bir hedeflerinin olduğunu belirten Çarıkçı, "Takımın hedefi ilk altı ve buna kalması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mayıs ayı içerisinde yapılacak karşılaşmaları kazanarak halkımızı sokaklara dökmek istiyoruz. Onun için de geleceğe umutla bakıyoruz. Şu an hedefimiz ilk altıdır." diye konuştu. Takımın bu hafta oynayacağı Altınordu maçına odaklandığını ve bu maça her yerden taraftarın geleceğini belirten Çarıkçı, güzel bir karşılaşma olmasını temenni etti. Çarıkçı, takımı şampiyon yapmak için söz verdiğini hatırlatarak, verdiği sözü yerine getirmek için çalıştığını, işlerin ters gitmesi nedeniyle 7 maç beklemedikleri skorlar aldıklarını, takım olarak çok iyi olduklarını kaydetti. Geçen hafta oynanan Göztepe maçına da değinen Çarıkçı, "İyi oynanan bir maçı kaybetmiş olsaydık üzülürdüm. Son dakikada da olsa kazanan taraf olduk. Allah da bize golü son dakika da nasip etti. Bolu için o gün güzel bir gün oldu. Taraftarımız mutlu." şeklinde konuştu.