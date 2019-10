Boluspor ilk galibiyetini aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor, ligin 8’inci haftasında evinde Giresunspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlangıç yapan kırmızı beyazlılar oyunun kontrolünü ele alırken Rydell Poepon’um kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor bu sonuçla puanını 5’e çıkardı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kapluhan (1. Yardımcı Hakem), Bersan Duran (2’nci Yardımcı Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Umut Gündoğan), Poepon, Bilal Kısa (Mustafa Samican Keskin), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç)

Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Bekir Yılmaz), Mehmet Taş (Uğur Akdemir), Landel, Tanase (Limbombe), İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Rodriguez

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Giresunspor’un vuruşları ile başladı.

Karşılaşmada 33 dakika geride kalırken her iki takım da ciddi bir pozisyon yakalayamadı. Oyunun kontrolü Boluspor’da geçerken, hücum anlamında zayıf kalan kırmızı beyazlılar ciddi bir atak gerçekleştiremedi.

38’inci dakikada Giresunspor’da sağ kanattan açılan ortaya dokunan Özgür Can Özcan’ın şutu az bir farkla dışarı çıktı.

Giresunspor’da Mehmet Güven yerine, Bekir Yılmaz oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45+4’üncü dakikada Boluspor’da Poepon’un indirdiği topta ceza sahası dışından Bilal Kısa’nın şutunu kaleci kornere çeldi.

İkinci yarı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

55’inci dakikada Boluspor’un atağında Melih Okutan’ın ortasında Mustafa Durak’ın kafası ile indirdiği topta Poepon topu ağlarla buluşturdu.

60’ıncı dakikada Giresunspor’un atağında sağ kanattan gelen Rodriguez’in yerden ortasına Landel’in vuruşunu Hayrullah Bilazer çizgiden çıkardı.

62’nci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

64’üncü dakikada Boluspor’da Cumali Bişi rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

65’inci dakikada Giresunspor’da Lardel rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

66’ncı dakikada Giresunspor’da Tanese yerine, Limbombe oyuna dahil oldu.

68’inci dakikada Boluspor’un geliştirdiği atakta Bilal Kısa’nın ceza sahasına havadan kestiği pasta kafa vuruşunu yapan Poepon takımını 2 – 0 öne geçirdi.

69’uncu dakikada Boluspor’da Hayrullah Bilazer sarı kart gördü.

74’üncü dakikada Giresunspor’da Mehmet Taş kenare gelirken, Uğur Akdemir oyuna dahil oldu.

76’ncı dakikada Boluspor’da Bilal kısa yerine, Mustafa Samican Keskin oyuna dahil oldu.

79’uncu dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın ortasında Samican Keskin’in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

83’üncü dakikada Boluspor’da Mustafa Durak kenara gelirken, Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Boluspor’da Melih Okutan kenara gelirken, Umut Gündoğan oyuna dahil oldu.

Karşılaşma Boluspor’un golleri ile 2- 0 sona erdi.

Sarı Kartlar: Bilal Kısa (Boluspor 62 Dk), Cumali Bişi (Boluspor 64 Dk.), Lardel (Giresunspor 65 Dk.), Hayrullah Bilazer (Boluspor 69 Dk.)

Goller: Poepon (Boluspor 55 Dk., 68 Dk.)