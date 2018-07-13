Haber: Kasım ŞAHİN

Yaptığı yeni transferlere 2018-2019 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak isteyen Boluspor, ilk hazırlık maçında göz doldurdu. Maçın 80’inci dakikasına kadar maçı 2-1 önde götüren kırmızı-beyazlı ekip bu dakikada oyuna sonradan giren 32 forma numaralı Janssens’in gölüne engel olamadı ve maç bir dakikalık uzatmanın ardından 2-2 sonuçla kapandı.

İlk hazırlık maçında ilginin az olduğu gözlenirken maçın Orta hakemliğini Atilla Karaoğlan, Kemal Elmas, Emrah Ünal yaparken, hakemlerde maç yönetiminde büyük bir başarı gösterdiler.

Boluspor Atatürk Stadyumunda oynana hazır maçına kalede Gökhan, geri dörtlüde Uğur, Berkay, Diarra ve Özkan’la, orta sahada ise İshak, Uumut Gündoğan(Sebaıhı), kaptan Yusuf ve hücumda ise Yasin(Mayor)(Melih), Sinan(İsmail Haktan), Mustafa(Akabuze) ile maça başladı.

KVC Westerlo takımı ise kalede Van Hout, geri dörtlüde, orta saha ve hücumda Dewaele, Biset, Soumah, V. Den, Van Ecno, Rommens, De Schrijver, Oto’O, Petrov ve Gboho ile maça başladı.

Maçın ilk golü 5’inci dakikada Bolusporlu futbolcu Uğur’dan geldi. Rakip takım 20’inci dakikada Soumah’ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Boluspor ilk yarının bitimine bir dakika kala Sinan’la durumu 2-1’e getirdi. Kırmızı beyazlı ekip, konuk takım önünde 80’inci dakika kadar 2-1 galipken, oyuna sonradan giren 32 forma numaralı Janssens, savunmanın hatasından yararlanarak, takımının beraberlik gölünü attı. Maç ta 2-2’lik skorla sona erdi.