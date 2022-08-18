Boluspor İlk Maçında PFDK’lık oldu

Haber: Uğur Balaban
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Buna göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden bazıları PFDK'ya sevk edildi.
Alınan sevk kararları şu şekilde oldu:
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 13.08.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BOLUSPOR Kulübü'nün 13.08.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.08.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.08.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OZAN SOL'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 15.08.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ATASEVER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi DURSUN ALİ TAYŞİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 15.08.2022 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2 maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. İfadelerine yer verildi.