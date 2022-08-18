Boluspor İlk Maçında PFDK’lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK disiplin kurulu Boluspor’u, Manisa FK-Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki taraftarının neden olduğu " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.