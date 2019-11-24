Boluspor İlk Peşinde

Haber: Aysun Beykoz

Lige kötü bir başlangıç yapan Boluspor son 4 haftada aldığı başarılı sonuçlara ilk deplasman galibiyetini alarak bir yenisini daha eklemenin planlarını yapıyor. Temsilcimiz yaklaşık 1 yıllık kötü seriyi sona erdirmek için sahaya çıkacak. Boluspor’da kritik mücadele öncesi cezalarını tamamlayan Umut Gündoğan ve Cumali Bişi Osman Özköylü’nün şans vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek. Kırmızı-beyazlılarda yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Bilal Kısa, Hakan Arslan ve Gökhan Sazdağı maçın kadrosunda yer almayacak. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı sonrası maçın oynanacağı İzmir’e uçtu. Kırmızı-beyazlılar maçı kazanarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor. Ligde zor günler geçiren ev sahibi Altınorduspor’da da hedef bu zorlu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulmak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçı Yasin Kol yönetecek. Mücadele Bein Max1’den naklen yayınlanacak.