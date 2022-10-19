Boluspor, isim sponsorluk anlaşması imzaladı

TFF 1. Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor, isim sponsorluğu ve forma reklamı konusunda Kripto Para Borsası Şirketiyle anlaştı. Dün saat 12.00’da Boluspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, kulüp yöneticileri ile Kripto Para Borsası Şirketinin yetkilileri katıldı.

İmza töreni öncesi Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, açıklamalarda bulundu. Boluspor’un gelirlerini artıracak faaliyetlerden bir tanesini daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Abak; “Boluspor’umuzun gelirlerini artıracak faaliyetlerden bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Boluspor ve Kripto Para Borsası Şirketiyle güçlerini birleştiriyor. Kripto Para Borsası Şirketi bu sezon forma ve isim sponsorumuz oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birlikte devam ederiz. Dünyada ve Ülkemizde Ekonomik krizlerin yaşandığı bu ortamda, spor kulüplerimizin ayakta kalabilmelerine, başarılı olabilmelerine, bütçelerini daha sağlıklı yapabilmelerine sebebiyet olacak en önemli etken, sponsorluk ve reklam anlaşmalarıdır.

Sponsorlukların ana gayesi işbirliğidir. İki markanın birbirine katkısı çok önemlidir. Ne kadar başarılı bir oluşum olduğumuzu birbirimize Enerji vereceğimizi ve bu birlikteliğin faydalarını hep beraber göreceğiz. Sponsorluklar çok önemli, Sponsorların en büyük isteği başarılı olmamızdır. Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Sponsorluk ve Reklam anlaşmalarında katkı sağlayan yöneticimiz Muhterem Hevesker, Tuncay Yılmaz ve Çetin Uç arkadaşımıza ve tabiki yönetim kurulundaki arkadaşlara, kollarından tutup Boluspora sponsorlar getirdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Valimiz Sn. Erkan Kılıç beyefendiye ve Belediye Başkanımız Sn. Tanju Özcan a Boluspor’umuza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim.” dedi.

Açıklamalarının ardından Boluspor ile Kripto Para Borsası Şirketi arasındaki isim sponsorluğu ve forma reklamı anlaşması imzalandı.