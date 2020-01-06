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Boluspor Issah’ı Yalanladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor sosyal medyada kırmızı beyazlı takımla ismi geçen Kamal Issah ile ilgili bir açıklama yaptı.

Boluspor Issah’ı Yalanladı

Haber: Volkan Yılmaz

Ajansspor’da yer alan Boluspor Kulübü’nün Kamal Issah ile ilgilendiği yönündeki haberlere kulüpten yalanlama geldi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklama şöyle;  Basında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Eskişehirspor profesyonel futbolcusu Kamal Issah'ın kulübümüze transferi ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. BOLUSPOR KULÜBÜ.”

Ajansspor Özel Logoyla Vermişti

Ajansspor’da yer alan haberde şu ibareler yer almıştı: “TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Marko Milinkoviç'in ardından Kamal Issah'ın da takımdan ayrılması gündemde. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre 1. Lig takımlarından İstanbulspor ve Boluspor, Kamal Issah için transfer teklifinde bulundu. Öte yandan; 1992 doğumlu Ganalı orta saha sezonun ilk yarısında 16 maçta Eskişehirspor formasını giydi.”

Esra Perçin

Esra Perçin

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