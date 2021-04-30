Boluspor, İstanbul deplasmanında





Haber: Erdal Tanrıverdi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. KotayGençerler’inyardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

Deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak kırmızı beyazlı takımımız, ligde oynadığı 32 karşılaşmada topladığı 38 puanla 12. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ligde kalmayı garantileyen kırmızı beyazlı ekibimiz, ligin son haftasına girilirken formalite maçlarına çıkıyor.

İstanbulspor ise 60 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi play-off’a kalmayı garantilerken, düşükte olsa ilk ikiden Süper Lige çıkma şansını sürdürüyor

Ligin ilk yarısında Bolu’da oynanan müsabakayı İstanbulspor 2-0 kazanmıştı