Boluspor, İzmir’de galibiyet peşinde

Haber: Ceylan Beykoz

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Beypiliç Boluspor müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele Trt Spor ve Bein Max-1 kanallarından naklen yayınlanacak. Ligde son 5 maçta tek galibiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında alan Altınordu, 20. haftaya 31 puan ve averajla 8. sırada girdi. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek, Yiğithan Güveli ve Emirhan Emir yarın forma giyemeyecek. Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Beypiliç Boluspor son 2 maçında Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'a mağlup oldu. Bolu temsilcisi 19 puanla düşme hattındaki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 3 puan önünde 13. sırada yer alıyor.