Haber: Ceylan Beykoz

Altınorduspor ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Boluspor’da futbolcular teknik heyet ve yöneticiler kazanacaklarını söyledi. Maçtan 2 gün önce İzmir’e giden temsilcimizde oyuncular şunları belirtti:

Santos, “Zor bir maça gidiyoruz ama teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Güzel konsantre olduk. İyi bir oyunla 3 puan bizim olacak.” Bolusporlu diğer isimler Alim, Melih, Poepon, Ramazan, Furkan ve Cengiz Umut Meraş ta İzmir’den 3 puanla dönmek istediklerini söylediler.

Çapa, “7 maç 21 puan çok önemli”

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Çok önemli bir karşılaşma. İlk 6 içinde birbirleriyle oynayacak takımlar var. Biz bu maçı iyi değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bundan sonraki maçlar sezonu nerede bitireceğimizi belirleyecek.Bu karşılaşmayı ciddiye alarak konsantre olduk. İnşallah 3 puan alarak döneriz. 7 maç 21 puan çok şey demek. Bulunduğumuz pozisyonu değerlendirmek lazım. Çok fazla kredimiz yok. 7 maçta alabileceğimiz maximum puanı alıp önümüze bakacağız. İlk altının içinde 2.lik mi olur, başka bir sıra mı olur göreceğiz. Yakaladığımız takım havası, birlik, beraberlik saha içinde ne yaptığını bilen bir görüntü var. Herkesin emeğinin karşılığı bu. Bir sistem oluştu. Bu Boluspor’a uzun yıllar çok şey katacaktır” dedi.

Çarıkcı: “Beşiktaş gibi takım olduk”

Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ise, “Takımda heyecan birlik beraberlik iyi. Takımımız uğurladık. Belediye Başkanımızla birlikte biz de maçta olacağız. Performansımız gayet iyi. Altınordu da ilk altı için mücadele veriyor. Zor bir maç olacak. 3 puan almak istiyoruz. Bu sonuçla ilk altı perçinleşecek. İyi yoldayız. Beşiktaş gibi takım olduk. İyi top oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Umutluyuz. İyi oynayıp kazanacağız inşallah 3 puan bizim olur. Sonra Bandırma maçımız var, taraftar yanımızda olsun” şeklinde konuştu.