Boluspor İzmir’de Kayıp

Haber: Volkan Yılmaz

Saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı ve beIN Max 1 kanalından canlı yayınlandı. TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu, evinde 12'nci hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya geldi. Boluspor’da Bilal, Hakan ve Gökhan, İzmir ekibinde ise adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemedi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi. Maç öncesi ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4'üncü haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu 7 puanla 17'nci sırada; Bolu ekibi ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyordu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol , Hasan Hüseyin Tetik , Burak Cansız

Altınordu: Erhan Erentürk , Kahraman Demirtaş , Kerim Alıcı , Yusuf Arslan , Sinan Osmanoğlu , Anıl Koç , Oğulcan Ülgün , Muhammed Mert , Okan Derici (Ravil Tagir dk. 78 ), Ersel Aslıyüksek (Onur Taha Takır dk. 85 ?), Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 69 )

Boluspor: Hakan Canbazoğlu , İsmail Konuk , Hayrullah Bilazer , Ümit Kurt , Burak Bekaroğlu , Cumali Bişi (Batuhan Altıntaş dk. 79 ), Mustafa Eskihellaç , Dodo , Mutlu Güler (Samican Keskin dk. 59 ), Mustafa Durak ? (Melih Okutan dk. 7 ), Rydell Poepon

Goller: Okan Derici (dk. 29), Kemal Rüzgar (dk. 88) (Altınordu)

Sarı kartlar: Melih Okutan, Burak (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

29'(1:0) Gol! Altinordu FK Okan Derici ile 1-0 öne geçti.

45': Mustafa Eskihellaç, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Izmir şehrinde skor değişmedi.

57': Altinordu FK için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Okan Derici.

60': İsabetsiz şut! Boluspor Cumali Bisi ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

61': Boluspor savunması Ersel Asliyuksek tarafından çekilen şutu engelliyor. Bornova Stadı Stadı'nda skorda değişiklik yok.

61': Altinordu FK takımında Ersel Asliyuksek kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

62': Gole yaklaşan takım Altinordu FK oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Yasin Ozan. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

63': Altinordu FK atağında Sinan Osmanoğlu kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

74': Boluspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Bornova Stadı Stadı'ndaki şutun sahibi Burak Bekaroğlu.

75': Okan Derici kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Boluspor savunmasınca engelleniyor.

76': Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Altinordu FK takımında Okan Derici.

86': Boluspor hücumunda kafayı vuran oyuncu Umit Kurt ancak isabet yok.

87':Boluspor takımı golü bulabilirdi ama Umit Kurt çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

88': 2:0 (Gol) Kemal Rüzgar! Skor şimdi 2-0. Altinordu FK takımı artık daha rahat.

90'+2: Dodo şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bornova Stadı Stadı'nda skor değişmedi.

90'+2: Hakem serbest atışa karar verdi. Altinordu FK atışı kendi yarı sahasından kullandı. Top auta çıktı.

90'+4: Hayrullah Bilazer şutunu çekiyor ancak isabet yok.

90'+4: Bornova Stadı Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Dodo ancak isabet yok.

90'+5: Bornova Stadı Stadı'nda Boluspor atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Mustafa Eskihellaç.