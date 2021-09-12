Boluspor kadroda revizyona gitti

Haber: Yasin Bilgi

TFF 1. Lig takımı Beypiliç Boluspor, 2021-2022 sezonu yaz transfer dönemini kadrosuna kattığı 4’ü yabancı 14 yeni oyuncuyla kapattı. Yeni sezona puansız başlayan ve çıktığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Beypiliç Boluspor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde kadrosuna kattığı yeni futbolcularla sezonu üst sıralarda tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezona deplasmanda başlayan ve ilk maçında Balıkesirspor’a 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, BAY geçtikleri ikinci haftanın ardından Tuzlaspor’dan da 3-1’lik mağlubiyetle döndü. Evinde ilk maçına TFF1. Lig'in 4. haftasında Kocaelispor’la çıkacak olan Beypiliç Boluspor, sezonun ilk 3 puanını almak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen 24 oyuncusuyla çeşitli sebeplerden dolayı yollarını ayırdı. Yeni sezona yeni bir takımla başlayan Beypiliç Boluspor, 5 futbolcusunu da kiralık olarak gönderdi.