Boluspor kalecisini buldu

Spor Toto 1.Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor aradığı kaleciyi Antalyaspor’da buldu. 26 yaşındaki file bekçi Ozan Evrim Özenç kırmızı beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Boluspor kalecisini buldu

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Boluspor 26 yaşındaki file bekçi Ozan Evrim Özenç ile anlaştı. Sezonu Antalyaspor’da tamamlayan 26 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç, Boluspor ile ilk antrenmanına çıktı. 1.90 boyundaki Ozan Evrim Özenç, Antalyaspor’da 2018-2019 futbol sezonunda sadece 1 maçta forma giyebildi. 26 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç önümüzdeki yıl Boluspor’un kalesini koruyacak. Ozan Evrim Özenç kariyerinde, Denizlispor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
  1. Bolu

banner129