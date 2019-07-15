Boluspor kalecisini buldu

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Boluspor 26 yaşındaki file bekçi Ozan Evrim Özenç ile anlaştı. Sezonu Antalyaspor’da tamamlayan 26 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç, Boluspor ile ilk antrenmanına çıktı. 1.90 boyundaki Ozan Evrim Özenç, Antalyaspor’da 2018-2019 futbol sezonunda sadece 1 maçta forma giyebildi. 26 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç önümüzdeki yıl Boluspor’un kalesini koruyacak. Ozan Evrim Özenç kariyerinde, Denizlispor ve Antalyaspor formalarını giydi.